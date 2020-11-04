السعودية اليوم / أمطار غزيرة على مكة المكرمة



مكة المكرمة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.

// انتهى //

16:34ت م

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