السعودية اليوم / تكثيف الإجراءات الاحترازية على أبواب المسجد الحرام



مكة المكرمة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

كثفت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية، على أبواب المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد أن الإدارة عملت على الإشراف على جميع أبواب المسجد الحرام للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية البالغ عددها أكثر من (100) باب.

وبين أن الأبواب الخاصة بالمصلين عددها (19)باباً وهي (جسر اجياد، سلم الشبيكة، سلم 91، سلم 92، عبارة 80، عبارة 78، باب 84، باب 74، باب 123، باب 121، سلم الارقم، باب 114، باب 70، باب 73، بدروم 76، بدروم82، مدخل جسر الارقم، سلم المروة، باب 88)، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها (13) وهي (باب الملك فهد، جسر الشبيكة، باب أجياد، باب الصفا، باب النبي، سلم الأرقم، باب بني شيبة، باب المروة، جسر المروة، عبارة النبي، جسر المروة عربات، بدروم السلام، أبواب الصفا).

وأشار إلى أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي ضيوف بيت الله الحرام، على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، وتأمين مراقبين على هذه الأبواب والبالغ عددهم اكثر من (150) موظفًا حيث يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه ، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة واطمئنان حيث تم التأكيد على الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة .

// انتهى //

15:55ت م

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