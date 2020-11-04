السعودية اليوم / إطلاق حملة لزراعة 600 شجرة في الجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان, رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس, حملة "لنجعلها خضراء" بالجامعة.

وأشاد سموه بأهداف الحملة التي تستهدف زراعة 10 ملايين شتلة بتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في المجال البيئي ,مشيراً إلى أنه سيجري زراعة أكثر من 600 شجرة في الجامعة كمرحلة أولى .

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15:54ت م

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