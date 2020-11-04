السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية ‏بين الاتحاد السعودي للجودو ‏والكلية التقنية للبنات



حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم , توقيع اتفاقية بين الاتحاد السعودي للجودو والكلية ‏التقنية للبنات بحائل ‏بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني ‏والمهني ‏الدكتور أحمد ‏بن فهد الفهيد ومدير التدريب ‏التقني والمهني بالمنطقة ‏المهندس مشعل التميمي ومدير مكتب ‏فرع ‏وزارة

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو ‏اللواء ركن خالد العريني وعميدة الكلية التقنية للبنات بحائل ‏موضي الورافي ‏إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في ‏مجال ‏نشر لعبة الجودو بين منسوبات ومتدربات الكلية من خلال توفير ‏المدربات ‏المؤهلات وعقد الدورات الخاصة باللعبة ‏ومنح الشهادات ‏بعد ‏التدريب بالإضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية ‏تتعلق باللعبة.‏

وأكد سمو أمير حائل أن الاتفاقية تعمل على تفعيل سبل التعاون المشترك ‏لنشر لعبة الجودو بين أفراد المجتمع من خلال استفادة الاتحاد السعودي ‏للجودو من منشآت ومرافق وإمكانيات الكلية التقنية بحائل لتحقيق رسالة ‏الشراكة المجتمعية والمنافع المتبادلة مشدداً على تضافر جهود الجميع من ‏أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع وتحقيق روية الوطن وتعزيز ‏ممارسة الانشطة

‏// انتهـى // ‏

15:53ت م

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حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم , توقيع اتفاقية بين الاتحاد السعودي للجودو والكلية ‏التقنية للبنات بحائل ‏بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني ‏والمهني ‏الدكتور أحمد ‏بن فهد الفهيد ومدير التدريب ‏التقني والمهني بالمنطقة ‏المهندس مشعل التميمي ومدير مكتب ‏فرع ‏وزارة الرياضة بالمنطقة مشعل ‏الطرجم ‏. ‏وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو ‏اللواء ركن خالد العريني وعميدة الكلية التقنية للبنات بحائل ‏موضي الورافي ‏إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في ‏مجال ‏نشر لعبة الجودو بين منسوبات ومتدربات الكلية من خلال توفير ‏المدربات ‏المؤهلات وعقد الدورات الخاصة باللعبة ‏ومنح الشهادات ‏بعد ‏التدريب بالإضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية ‏تتعلق باللعبة.‏وأكد سمو أمير حائل أن الاتفاقية تعمل على تفعيل سبل التعاون المشترك ‏لنشر لعبة الجودو بين أفراد المجتمع من خلال استفادة الاتحاد السعودي ‏للجودو من منشآت ومرافق وإمكانيات الكلية التقنية بحائل لتحقيق رسالة ‏الشراكة المجتمعية والمنافع المتبادلة مشدداً على تضافر جهود الجميع من ‏أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع وتحقيق روية الوطن وتعزيز ‏ممارسة الانشطة الرياضية في المجتمع .‏‏// انتهـى // ‏15:53ت م0122

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