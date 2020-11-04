السعودية اليوم / تتويج الكليات الفائزة بجائزة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للتميز في الأداء



جدة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

توجت جامعة الملك عبدالعزيز ، الكليات العلمية والنظرية والتطبيقية بجائزة معالي رئيس الجامعة للتميز في الأداء الجامعي في دورتها الثانية أمس ، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، ووكلاء وعمداء الجامعة .

وحصدت الجائزة تنافس 13 كلية ضمت كليات التمريض ، والصيدلة ، والعلوم الطبية التطبيقية ، وعلوم الإنسان والتصاميم ، والاقتصاد والإدارة ، والاتصال والإعلام ، والحاسبات وتقنية المعلومات ، والهندسة ، والدراسات البحرية ، وفرع الجامعة برابغ ممثلاً في كليات العلوم والآداب ، والهندسة ، والطب .

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15:47ت م

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