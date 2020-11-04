السعودية اليوم / السودان تسجل 39 حالة اصابة بفيروس كورونا



الخرطوم 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان 39 اصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر اليوم، إلى ارتفاع عدد المصابين منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 13،905 إصابة، و837 وفاة وتعافي 6،764 حالة.

// انتهى //

15:40ت م

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الخرطوم 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، من دون تسجيل حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر اليوم، إلى ارتفاع عدد المصابين منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 13،905 إصابة، و837 وفاة وتعافي 6،764 حالة.// انتهى //15:40ت م0107

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