السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل محافظ مؤسسة التدريب ‏التقني والمهني ‏



حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز ‏أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم , ‏معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب ‏التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بحضور مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة ‏المهندس مشعل التميمي.‏ ‏

وتم خلال الاستقبال مناقشة أبرز التحديات أمام شباب وفتيات المنطقة ‏وأهمية دعمهم خلال برامج التدريب وتطوير البرامج، وأهمية استحداث ‏مسارات تدريبية تراعي ‏احتياجات المنطقة واعتماد آليات لجودة العمل وتعزيز الثقة بالمهني السعودي في مختلف ‏المجالات.‏

من جهته استعرض معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ‏برامج ومبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مبيناً أن ‏المؤسسة صممت مبادرات متخصصة لتتواءم مع هذه المرحلة . ‏

‏// انتهى // ‏

15:29ت م

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