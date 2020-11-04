شكرا لقرائتكم خبر عن قانوني: يجوز استرداد أموال الإعلانات من المشاهير لو أرقام المتابعة "وهمية" والان نبدء بالتفاصيل

قال المحامي عبد الرحمن اللاحم ، أنه يجوز للمعلنين - حسب القانون- الرجوع على المشاهير ومطالبتهم باسترجاع المبالغ التي دفعوها لهم متى ماكان التعاقد على أساس أرقام المتابعين الوهمية ، لأن ذلك داخل في الغش والتدليس .

واضاف اللاحم أن ذلك قد يرقى في حالات معينة إلى جريمة نصب و احتيال .