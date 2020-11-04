شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يطلق منصة "فطري" الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف المنصة تقديم الخدمة إلى قطاع الأفراد وقطاع الأعمال وكذلك القطاع الحكومي حيث سيتم إطلاق 9 خدمات في المرحلة الأولى منها خدمة إصدار التراخيص الخاصة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها. وتتكون من 6 خدمات خاصة بإصدار تراخيص الاستيراد وإصدار تراخيص التصدير، إصدار تراخيص إعادة التصدير، إصدار تراخيص الإدخال من البحر، إصدار جوازات الصقور، إصدار شهادات الملكية للكائنات الفطرية ومنتجاتها. وخدمة الاستعلام وتتكون من 3 خدمات للاستعلام عن الطلبات والاستعلام عن التراخيص الصادرة بالاضافة إلى الاستعلام عن المخالفات.
وعلى هامش حفل التدشين قام الوزير بتسليم أول جواز صقر يصدر من المركز عبر المنصة لمالك الصقر حيث تعتبر هذه الجوازات إحدى الوسائل التي تساهم في تسهيل عملية تنقل الصقور مع ملاكها عبر الحدود الدولية وفق الاجراءات الدولية المخصصة لذلك.
وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمدعلى قربان ان إطلاق المنصة يأتي بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستفيدين ورفع مستوى الأداء، كما تهدف المنصة إلي الربط الالكتروني مع المنصات الخاصة بجميع الجهات ذات العلاقة المساندة للمركز في تنظيم هذه الانشطة مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وغيرها من الجهات المساندة , للتسهيل من عمليات تقديم الخدمات ، كما ستساهم المنصة في دعم المفتشين في عمليات الرقابة وضبط المخالفات وتوثيقها بشكل الكتروني. واضاف سعادته ان المركز يسعى ان شاء الله لإطلاق ما يصل الى 30 خدمة في المستقبل القريب.
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