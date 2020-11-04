شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات إحترازية مشددة على أبواب المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

كثفت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية، على أبواب المسجد الحرام.

وأوضح سعادة مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام الأستاذ فهد الجعيد أن الإدارة عملت على الإشراف على جميع أبواب المسجد الحرام للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية البالغ عددها أكثر من (100) بابًا.

وبين الجعيد أن الأبواب الخاصة بالمصلين عددها (19)باب وهي (جسر اجياد، سلم الشبيكة، سلم 91، سلم 92، عبارة 80، عبارة 78، باب 84، باب 74، باب 123، باب 121، سلم الارقم، باب 114، باب 70، باب 73، بدروم 76، بدروم82، مدخل جسر الارقم، سلم المروة، باب 88)، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها (13) وهي (باب الملك فهد، جسر الشبيكة، باب أجياد، باب الصفا، باب النبي، سلم الأرقم، باب بني شيبة، باب المروة، جسر المروة، عبارة النبي، جسر المروة عربات، بدروم السلام، أبواب الصفا).

وقال الجعيد أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي ضيوف بيت الله الحرام، على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، وتأمين مراقبين على هذه الأبواب والبالغ عددهم اكثر من (150) موظفًا حيت يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه ، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة واطمئنان.

وتم التأكيد على الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة