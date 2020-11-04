- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المرور يعلن موعد بدء رصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور يعلن موعد بدء رصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
أعلن المرور السعودي اليوم أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق وذلك بعد 7 أيام في 3 مُدن (الرياض – الدمام – جدة).
وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: أن ذلك يأتي سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة يُعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل لحركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يعلن موعد بدء رصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.