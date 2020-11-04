المرور يعلن موعد بدء رصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

أعلن المرور السعودي اليوم أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق وذلك بعد 7 أيام في 3 مُدن (الرياض – الدمام – جدة).

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: أن ذلك يأتي سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة يُعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل لحركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر.

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