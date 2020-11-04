شكرا لقرائتكم أمانة القصيم تنفذ جولات رقابية لتحقيق التباعد الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-04 أمانة القصيم تنفذ جولات رقابية لتحقيق التباعد الاجتماعي بمشاركة التجمع الصحي وشرطة المنطقة متابعات الخليج 365 - الرياض نفذت أمانة منطقة القصيم جولات رقابية وتوعوية بعدد من مواقع التجمعات بمدينة بريدة بمشاركة التجمع الصحي بمنطقة القصيم وشرطة المنطقة. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الجولات تشمل تقديم الإرشادات الصحية والوقائية الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي واتخاذ اللازم حيال المخالفين. وأكدت أمانة منطقة القصيم على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من الجميع للمحافظة على السلامة والصحة العامة.

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