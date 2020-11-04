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كاني ويست يحصل على رقم غير متوقع في الانتخابات الأمريكية 2020
الآلاف صوتوا له في 12 ولاية
متابعات الخليج 365: ترجمة - منة الله أشرف محمود
حصل مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، على رقم غير متوقع من أصوات الناخبين الأمريكيين بحسب ما أوضحت نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 حتى الآن، حيث حصد نحو 60 ألف صوت.
ودخل ويست، 43 عامًا، في الاقتراع الرئاسي في 12 ولاية ولكن ليس في الولايات المهمة مثل فلوريدا وبنسلفانيا وميتشيغان، وقد صوّت الآلاف لصالحه، وكان أفضل أداء له في ولاية تينيسي، حيث حصل على 10188 صوتًا بحسب وكالة أسوشيتيد برس.
كاني ويست والانتخابات الأمريكية
وكان قد دخل مغني الراب في وقت متأخر من السباق الرئاسي في يوليو الماضي، وصوت لنفسه كرئيس للولايات المتحدة بعد حملة طويلة تميزت بتصريحات مضللة وتكهنات بأنه قد يستحوذ على بعض الأصوات من المواطنين من الأصول الإفريقية من الديمقراطي جو بايدن.
وغرد ويست قائلًا: اليوم أصوت لأول مرة في حياتي لرئيس الولايات المتحدة، وهو لشخص أثق به حقًا، إنه أنا.
ومع ذلك، اعترف كاني ويست بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم لكنه ألمح إلى أنه سيخوض انتخابات أخرى للبيت الأبيض في غضون أربع سنوات.
وكانت زوجته كيم كارداشيان ويست واحدة من أولئك الذين لم يبدُ أنهم يدعمون ترشيحه للرئاسة، حيث لم تقدم أي تأييد علني لزوجها، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى أن المغني الأربعيني الفائز بجائزة جرامي 21 مرة في عام 2018 يعاني من اضطراب ثنائي القطب.
وكان قد أقرض ويست مبلغ 6.7 مليون دولار لحملته، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية وأكد برنامجه على القيم الدينية والأسرية.
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