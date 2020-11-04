- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 479.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم، تسجيل 763 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128843.
فيروس كورونا الجديد
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 03:55 PM
5 وفيات ترفع الإجمالي إلى 479 ضحيةالكويت: 763 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 479.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم، تسجيل 763 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128843.
، الكويت: 763 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: 763 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.