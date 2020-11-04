، أمير تبوك يقدم واجب العزاء لأسرة "السحلي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، واجب العزاء لعضو مجلس المنطقة سابقاً، الدكتور عبدالخالق بن حمزة السحلي؛ في وفاة شقيقه سعود.

وأعرب أمير منطقة تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لوفاة فقيدهم سائلاً الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الدكتور عبدالخالق السحلي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله -العلي القدير- أن يجعلها في ميزان حسناته.