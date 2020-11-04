شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على منطقة مكة .. و"المدني" يحذر والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة ،ومحافظات الطائف ، وميسان ، والعرضيات ، وأضم ،والجموم ،مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً .

ودعا الدفاع المدني بنجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.