شكرا لقرائتكم خبر عن 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة حملة ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والتزام الأنشطة التجارية بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) والتقيد بالزي المخصص للأنشطة، حيث شملت الجولة الرقابية الميدانية 255 محلاً بالطائف والضواحي. وأسفرت الحملة الميدانية عن ضبط 110 تجاوزت صحية بالأنشطة التي تم الوقوف عليها، شملت ملاحظات تتعلق بالنظافة، وسوء التخزين، وتدنٍ في مستوى بيئة التحضير، واستخدام مواد مجهولة أو غير معروفة المصدر، كما رصدت الفرق الرقابية تجاوزات تتعلق بعدم ارتداء الكمام والقفازات أثناء العمل، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية.

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