شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يبحث الموضوعات مع سفير أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمكتبه في جدة، سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة أحمد مجددي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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