شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الموارد البشرية : مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تحكم أطراف العمل والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تأتي تأكيداً على أن ما يحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل هو عقد العمل الموقع بينهما والموثق من خلال برنامج توثيق العقود، حيث سينعكس إيجابا على جاذبية سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

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