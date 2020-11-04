الانتخابات الأمريكية.. نيفادا توقف فرز الأصوات حتى الغد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات في ولاية نيفادا الأمريكية، اليوم الأربعاء، وقف فرز الأصوات على أن تستأنفه غدا الخميس، بحسب مركز إديسون للأبحاث.

وكشف مركز إديسون للأبحاث، عن أن المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن يتقاسمان أصوات ولاية نيفادا بعد فرز 85% من الأصوات.

وبحسب المؤشرات الأولية حتى الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش، فقد فاز الجمهوري ترامب بـ 23 ولاية، فيما فاز منافسه الديمقراطي بايدن بـ 20 ولاية.

وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري ترامب.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.