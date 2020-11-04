2020-11-04

بايدن يقلص الفارق مع ترامب المتقدم في ميتشغان بعد فرز 87 % من الأصوات

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت مصادر أمريكية أن المرشح الديمقراطي جو بايدن تمكن من تقليص الفارق بينه وبين المنافس الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ميتشجان التي يجري فرز الأصوات فيها الآن.

وحتى الآن تم فرز 44 ولاية حسم بايدن الفوز في 23 منها، فيما فاز ترامب بأصوات 21 بينما لا تزال الأصوات في ميتشغان تتأرجح.

وحصل بايدن على 238 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 213 صوتًا.

أما في ميتشغان فقد اشتدت المنافسة حيث حصل ترامب على 51 % من الأصوات، فيما نال بايدن 49 %.

والمعروف أن الفيصل في النتائج النهائية في الانتخابات الأمريكية هو للمجمع الانتخابي حيث تحتفظ كل ولاية بعدد أصوات في المجمع، ويحصل المرشح الفائز بأغلبية الأصوات في الولاية بكل أصوات الولاية في المجمع الانتخابي.

وكان ترامب حاول الإيحاء بحسم الانتخابات الرئاسية إلا أن حملة ترامب ردت على الفور بأن لديها فريقًا قانونيًا للتعامل مع كافة الاحتمالات.



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