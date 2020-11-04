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الأمن السيبراني يحذر من ثغرات واتساب الخطيرة
وتعتبر هذه الثغرات تهديدًا على مستخدمي الواتساب
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من تطبيق واتساب إصدارات WhatsApp for iOS prior to v2.20.111، و WhatsApp Business for iOS prior to v2.20.111 وذلك بسبب وجود عددٍ من الثغرات ممثلة في المنتج.
وتعتبر هذه الثغرات تهديدًا على مستخدمي واتساب، ويُمكن للمهاجم استغلال الثغرات لتنفيذ برمجيات خبيثة، وإحداث عطل في الذاكرة، وفتح قفل الشاشة، وذلك بالسماح لـ Siri بالتفاعل مع تطبيق الواتساب حتى بعد قفل الجهاز.
وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتجات المتأثرة، كما أصدر واتساب توضيحًا لهذه التحديثات وللاطلاع عليها عبر الرابط: (هنا).
ويعمل المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل آثارها عن طريق إصدار التنبيهات بآخر وأخطر الثغرات، وإطلاق حملات وبرامج توعوية والتعاون مع المراكز الإرشادية الأخرى.
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