الولايات التي حسمت موقفها في الانتخابات الأمريكية

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

واصل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن تقدمه حتى الآن، على منافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ 238 صوتًا مقابل 213 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي لترامب، وذلك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي لم تحسم نتيجتها بعد.

الولايات التي انحازت إلى بايدن

وحصد بايدن، الفوز في واشنطن العاصمة و 20 ولاية أمريكية أخرى، تشمل ولايات واشنطن، وأوريغون، وكاليفورنيا، وماين، وإريزونا، ونيو مكسيكو، وكولورادو، وإلينوي، ونيويورك، وفيرمونت، ونيوهامشير، وماساتشوستس، وكونيتيكت، ونيوجيرسي، وديلاوير، وفرجينيا، وميرلاند، وهاواي، ومينيسوتا، ورود آيلاند.

ولايات فضلت ترامب

فيما تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى الآن، من تحقيق الفوز في 23 ولاية تشمل ولايات داكوتا الشمالية، وأيداهو، ووايومنغ، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، ونبراسكا، وكانساس، وأوكلاهوما، وميزوري، وأركنسا، ولويزيانا، وميسيسبي، وآلاباما، وتينيسي، وكنتاكي، وإنديانا، وفيرجينيا الغربية، وكارولاينا الجنوبية، ومونتانا، وأيوا، وأوهايو، وفلوريدا، وولاية تكساس.

ولا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة حتى الآن في بقية الولايات الأمريكية، التي تتنظر حسم سباق الرئاسة لصالح المتقدم بـ 270 صوتًا من المرشحين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.



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