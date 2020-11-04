محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن تقديره لإخلاصهم في أداء رسالتهم قدّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات على جهودهم وعطائهم. جاء ذلك في مقطع فيديو، يظهر وزير التعليم خلال زيارته لعدد من مدارس منطقة مكة المكرمة. وقال "آل الشيخ" في رسالة للمعلمين والمعلمات: شكراً لكم من القلب على عطائكم وجهودكم وإخلاصكم في أداء رسالتكم. 04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 03:02 PM أعرب عن تقديره لإخلاصهم في أداء رسالتهم وزير التعليم للمعلمين والمعلمات: شكراً من القلب وزير التعليم للمعلمين والمعلمات: شكراً من القلب قدّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات على جهودهم وعطائهم. جاء ذلك في مقطع فيديو، يظهر وزير التعليم خلال زيارته لعدد من مدارس منطقة مكة المكرمة. وقال "آل الشيخ" في رسالة للمعلمين والمعلمات: شكراً لكم من القلب على عطائكم وجهودكم وإخلاصكم في أداء رسالتكم. الكلمات المفتاحية ، وزير التعليم للمعلمين والمعلمات: شكراً من القلب ،

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