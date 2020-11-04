- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم، على العملية التعليمية "عن بُعد" بثانوية الحسين بن علي في "تعليم مكة"، وشارك المعلمين وطلابهم في الفصول الافتراضية لمنصة "مدرستي"، واطلع على برامج المدرسة الهادف لتعزيز نواتج التعلّم.
وقد اطلع وزير التعليم على المشاريع التعليمية المستقبلية في "تعليم مكة"، وفصول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال في مجمع الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التعليمي.
وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 02:47 PM
اطلع على المشاريع المستقبلية وفصول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال"آل الشيخ" يقف على العملية التعليمية "عن بُعد" بمدرسة ثانوية في مكة
وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم، على العملية التعليمية "عن بُعد" بثانوية الحسين بن علي في "تعليم مكة"، وشارك المعلمين وطلابهم في الفصول الافتراضية لمنصة "مدرستي"، واطلع على برامج المدرسة الهادف لتعزيز نواتج التعلّم.
وقد اطلع وزير التعليم على المشاريع التعليمية المستقبلية في "تعليم مكة"، وفصول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال في مجمع الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التعليمي.
، "آل الشيخ" يقف على العملية التعليمية "عن بُعد" بمدرسة ثانوية في مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل الشيخ" يقف على العملية التعليمية "عن بُعد" بمدرسة ثانوية في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.