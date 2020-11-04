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هنأ رئيس وزراء سلوفينيا غانيز غانزا، دونالد ترامب، على ما وصفه في تغريدة على "تويتر"، بـ"فوز واضح" في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يقدم على هذه الخطوة.
ووفق وكالة "رويترز"، قال زعيم سلوفينيا الدولة الصغيرة مسقط رأس السيدة الأولى ميلانيا ترامب: الواضح تماماً أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى.
وأضاف "غانزا" السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لـ"ترامب" قبل الانتخابات: تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة.رئيس وزراء سلوفينيا غانيز غانزا
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 02:50 PM
قدّم التهنئة للحزب الجمهوري على النتائج القوية في أمريكارغم استمرار الفرز.. زعيم أوروبي يهنئ "ترامب" بـ"فوزه"
هنأ رئيس وزراء سلوفينيا غانيز غانزا، دونالد ترامب، على ما وصفه في تغريدة على "تويتر"، بـ"فوز واضح" في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يقدم على هذه الخطوة.
ووفق وكالة "رويترز"، قال زعيم سلوفينيا الدولة الصغيرة مسقط رأس السيدة الأولى ميلانيا ترامب: الواضح تماماً أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى.
وأضاف "غانزا" السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لـ"ترامب" قبل الانتخابات: تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة.
، رغم استمرار الفرز.. زعيم أوروبي يهنئ "ترامب" بـ"فوزه" ،
المصدر : الخليج 365
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