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محمد بن مسعود - الدمام - خصّصت إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المواطنين طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة على الرقم 0515333937، والذي تم توزيعه على كل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة الدكتور عاهد بن علي عقيل، أنه تم استحداث كثير من وسائل الاتصال لاستقبال الشكاوي والاقتراحات ومن ضمنها الخط الساخن.
وأضاف أن قنوات التواصل تهدف إلى تعزيز التواصل بين المستشفى والمريض، والحرص على سماع شكاوى المراجعين ومعالجتها بما يحقق آمال وتطلعات ولاة أمرنا -حفظهم الله- في خدمة المريض والمراجع.مستشفى الملك عبدالعزيز مكة المكرمة
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 02:35 PMمستشفى الملك عبدالعزيز يخصص خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المواطنين
خصّصت إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المواطنين طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة على الرقم 0515333937، والذي تم توزيعه على كل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة الدكتور عاهد بن علي عقيل، أنه تم استحداث كثير من وسائل الاتصال لاستقبال الشكاوي والاقتراحات ومن ضمنها الخط الساخن.
وأضاف أن قنوات التواصل تهدف إلى تعزيز التواصل بين المستشفى والمريض، والحرص على سماع شكاوى المراجعين ومعالجتها بما يحقق آمال وتطلعات ولاة أمرنا -حفظهم الله- في خدمة المريض والمراجع.
، مستشفى الملك عبدالعزيز يخصص خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المواطنين ،
المصدر : الخليج 365
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