، بتصويت فاق 26 ألفاً.. خدمة المجتمع بجامعة المجمعة تستطلع اَراء المستفيدين من جائزتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشريوفي": تأكيداً لأهمية رضا المستفيد كمعيار من معايير نجاح المؤسسات

في إطار استعدادات جامعة المجمعة للإعلان عن الفائزين بجائزتها لخدمة المجتمع 2020 والتي استهدفت وحدات خدمة المجتمع بكليات الجامعة وإدارتها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والخاصة والمجتمعية، أطلقت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر رابطاً مدته أسبوع تجاوز فيه عدد المصوتين ٢٦ ألفاً من آراء المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات المجتمعية المرشحة للفوز بالجائزة في نسختها الثالثة، حيث سيكون للتقييم دور مهم في حصول الجهات الفائزة على التكريم السنوي المعهود.

وصرح الأمين العام للجائزة الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي بأن هذا الاستطلاع يأتي في إطار الاستفادة من الآراء المجتمعية حول دور المؤسسات في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أن الجامعة إذ تهتم بآراء المستفيدين من خدمات المؤسسات المجتمعية فإنها تؤكد على أهمية رضا المستفيد كمعيار من معايير نجاح المؤسسات.

وأضاف "الشريوفي" أن جائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع هي إحدى المبادرات التي ما زالت تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للعام الرابع على التوالي ويبلغ عدد جوائزها (21) جائزة تشمل محاور متنوعة كالمحور التطوعي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي والبحثي، وأضيف إليها مؤخراً محور الأمن الفكري.

وأكد أن مجلس الجائزة برئاسة رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن يقدمون كافة أوجه الدعم والرعاية لجميع اللجان العاملة على الجائزة بما يضمن التوسع في مستهدفيها وتطوير إجراءات الترشيح والتحكيم، كما حرص المجلس منذ تدشين الجائزة في عام 1439هـ على أن تكون حافزاً لمجتمع الجامعة الداخلي والخارجي، أفراداً ومؤسسات لتعزيز جهود العمل المجتمعي والتطوعي.

وتابع "الشريوفي": تكللت الجهود بأن حظي المكرمين –خلال الأعوام السابقة- بشرف تسلم الجوائز من يد أمير منطقة الرياض الأمير بندر بن فيصل آل سعود برحاب جامعة المجمعة، لافتاً إلى أن جامعة المجمعة تسعى من خلال الجائزة إلى تعزيز أوجه الشراكة بينها وبين المؤسسات العاملة في الدولة إضافة إلى تحقيق دورها في خدمة المجتمع.جامعة المجمعة