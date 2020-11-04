، ظنّت أن ابنتها ماتت بسبب آيباد.. ثم اكتشفت الحقيقة الصادمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأم غاضبة: ابنتي توفيت دون أن يتم تشخيصها

أفادت تقارير صحفية بأن فتاة أسترالية (13 عاماً)، توفيت عقب نوبة صرع فشل الأطباء في تشخيصها، معتقدين أنها ماتت بسبب الإجهاد والاستخدام المفرط لجهاز الآيباد، حتى ظهرت الحقيقة الصادمة.

وبحسب صحيفة "ميرور"، كانت لوسيا بيرغيلا تعاني من "نوبات صغيرة" لمدة ثلاث سنوات قبل وفاتها.

وخلال تلك النوبات كانت عينا الفتاة المراهقة تومضان ويهتز رأسها، وعندما أخذتها والدتها إلى الأطباء أوضحوا لها أن تعاني فقط من جفاف في العيون.

وفي 29 مارس من هذا العام، عانت "لوسيا" من نوبة شديدة أثناء نومها، ليجري اصطحابها إلى أحد المستشفيات.

وقال المسعفون: إن النوبة نتجت عن الإفراط في استخدام جهاز "آيباد"، وقلة النوم قبل إخراج "لوسيا" من المستشفى دون إجراء أي فحوصات.

وكانت الأم قلقة من عودة ابنتها إلى المنزل وهي تبدو شاحبة للغاية بعد أن أمضت ساعتين فقط في المستشفى، وبعد أسبوع وجدتها ميتة في سريرها دون حراك.

ورغم النوبة الشديدة وقبلها النوبات الصغيرة، فإن الطبيب الشرعي لم يستطِع تحديد سبب وفاة "لوسيا"؛ نظراً لعدم إجراء فحوصات طبية للطفلة عندما كانت على قيد الحياة، وبالتالي فمن المستحيل تحديد ما إذا كانت مصابة فعلاً بالصرع.

وقامت والدة "لوسيا" حالياً بحملة لتحديد سبب وفاة ابنتها، وأرسلت تقرير تشريح الجثة إلى طبيب أعصاب متخصص، الذي اعتبر أن "لوسيا" ماتت جراء ما يُعرف بـ"الموت المفاجئ في حالات الصرع (SUDEP)".

وأشارت الأم إلى أنها تسعى لتغيير الطريقة التي تعالج بها المستشفيات في أستراليا نوبات الصراع، من خلال إجبار الأطباء على إجراء كل الفحوصات اللازمة بغض النظر عما إذا كان هناك تشخيص مسبق للصرع.

وقالت: "عندما يتم تشخيص الأشخاص في أستراليا، لا يتم إخبارهم بمخاطر (الموت المفاجئ في حالات الصرع)، وهو أمر مروع حقاً؛ لأن ابنتي توفيت دون يجري تشخيصها".

وأضافت: "أنا غاضبة؛ لأنهم سرقوا مني ابنتي وخذلوني".

تجدر الإشارة إلى أن نحو 600 شخص في بريطانيا و100 شخص في أستراليا يقضون كل عام بـ"الموت المفاجئ في حالات الصرع".فتاة أسترالية نوبة صرع