شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الموارد البشرية» توضح موقف العمالة المنزلية من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن العمالة المنزلية لا تشملها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين.

وكانت الوزارة، قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.