شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المرور» يكشف موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أنه سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك بعد سبعة أيام.
وفي السياق نفسه، أوضحت إدارة المرور أن الرصد الآلي لتلك المخالفة سيبدأ تطبيقه في ثلاث مدن وهي: (الرياض - الدمام - جدة).
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