شكرا لمتابعة خبر عن بلطجية قطر تهاجم الإعلامي "عبدالعزيز الخميس" في لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):هاجم بلطجية النظام القطري في لندن الإعلامي السعودي المقيم هناك " عبد العزيز الخميس " بعد إعلانه رفض التصالح مع قطر في فيديو له حتى تستقيم سياستها التخريبية .
وقال "الخميس " : لم يمض الوقت كثيرًا بعد هذا الفيديو إلا وتم الهجوم على منزلي في لندن…الشرطة البريطانية مشكورة تعالج الأمر. كلنا بخير والحمد لله.
وأضاف : لا خسائر سوى زجاج أبواب الحديقة الخلفية. هربوا كالجرذان. الحمد لله من قبل ومن بعد.
وكان "الخميس " قد استعان بالقصيدة الشهيرة " لا تصالح " للشاعر المصري أمل دنقل ، ونسج أبيات على وزنها ضد الصلح مع قطر ، وقال : لا تصالح حتى يتعهد حمد بن خليفة بأن لا يتدخل في شؤونك الداخلية .. ولا تصالح حتى يشعر أخ لك أن مصيره مصيرك فهو صار آلة صرف نقود يمر بها الغرباء ، وغيرها من الأبيات الحاسمة .
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