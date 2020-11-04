شكرا لمتابعة خبر عن 1000 ريال غرامة إخراج الأنف من الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن غرامة إخراج «أنفك» من الكمام تصل إلى 1000ريال، فيما أكدت الجهات ذات العلاقة أنها ستقوم بتطبيق العقوبات ضد كل من يستهتر بلبس الكمام بالشكل المطلوب والالتزام بتغطية الأنف وليس الفم فقط.

وأوضحت أن الجهات الأمنية تقوم بجولات مكثفة في الأسواق والميادين العامة للتأكد من مدى التزام الناس بالكمامات في جميع الأوقات وبالطريقة الصحيحة.