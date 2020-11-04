نشطاء سعوديون: من الأفضل للسعودية ترامب أم بايدن؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، خلال الساعات الاخيرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تساؤلات وتكهنات حول من المرشح الأفضل بالنسبة للمملكة العربية.

كما تداول رواد المواقع، مقطع استشهد عبدالله الخريف بتصريحات سابقة للجبير والتي قال فيها: "في إطار الانتخابات هناك أمر واحد، كنت في أمريكا منذ كان عمري 16 عاما ورأيت الانتخابات الأمريكية منذ انتخاب رونالد ريغان، ويبدو بالنسبة لي أن ما يحدث في الحملات الانتخابية لا يعكس بالضرورة ما يحدث عندما يصل الناس إلى المكتب (البيت الأبيض).."

كما تداول تصريحات السياسي السعودي الجبير السابقة في مقابلة مع الزميل وولف بليتزر لـCNN، والتي قال فيها: "اعتقد أن الناس عندما يصلون إلى المكتب (البيت الأبيض) وتنتهي الحملة الانتخابية وتكون لهم صلاحيات الوصول للحقائق والتقارير الاستخباراتية اعتقد أن نظرتهم وآرائهم ستعكس حقيقة العلاقات وليس التصريحات التي تتصدر من وقت لآخر.." وفق "سي ان ان".

وأضاف في مقطع الفيديو الذي نشره تركي البقعاوي على صفحته بتويتر: "المملكة العربية السعودية حلف يحمل وزنه ولطالما اعتمدنا على أنفسنا ولم نعتمد على أي أحد لمساعدتنا.. عندما ننظر إلى حرب الخليج لتحرير الكويت، المملكة العربية السعودية أخذت حصة الأسد فيما يتعلق بالكلفة المالية لتلك الحرب وعندما تنظر إلى عمليات أخرى في المنطقة، المملكة العربية السعودية اعتمدت على نفسها.."

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والجدير بالذكر، أظهرت آخر نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الاميركية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بحصوله على 220 مقعدا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترمب، حتى الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش (9:15 بتوقيت فلسطين).