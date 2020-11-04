تنويه من «الزكاة والدخل» بخصوص إقرارات ضريبة الاستقطاع

دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

وحثَّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع؛ إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الثامنة صباحًا إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدةً من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة نظير خدمات تقدمها داخل المملكة؛ وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.