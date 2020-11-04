أكدت ضرورة توافر الشروط على المنشأة
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صاحب العمل هو من يحدد العاملين لديه الذين يرى خضوعهم لدعم «ساند».
جاء ذلك ردًّا من «التأمينات الاجتماعية» على استفسار أحد الأشخاص مفاده: «السلام عليكم.. أنا ما نزل لي ساند.. دخلت الموقع لقيت كذا إيش يعني».
وأجابت «التأمينات الاجتماعية» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلةً: «المنشأة المنطبق عليها الشروط هي من تتقدم بطلب الدعم.. وصاحب العمل هو من يحدد العاملين لديه الذين يرى خضوعهم لهذا الدعم».
كانت هذه تفاصيل خبر «التأمينات الاجتماعية» توضح موقف المشمولين بدعم «ساند» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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