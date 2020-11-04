«التأمينات الاجتماعية» توضح موقف المشمولين بدعم «ساند»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صاحب العمل هو من يحدد العاملين لديه الذين يرى خضوعهم لدعم «ساند».

جاء ذلك ردًّا من «التأمينات الاجتماعية» على استفسار أحد الأشخاص مفاده: «السلام عليكم.. أنا ما نزل لي ساند.. دخلت الموقع لقيت كذا إيش يعني».

وأجابت «التأمينات الاجتماعية» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلةً: «المنشأة المنطبق عليها الشروط هي من تتقدم بطلب الدعم.. وصاحب العمل هو من يحدد العاملين لديه الذين يرى خضوعهم لهذا الدعم».