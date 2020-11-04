حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الـ36 لمستفيدي البرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، موعد إيداع الدفعة الـ36 لمستحقي الدعم.

وأشار البرنامج، عبر حسابه بموقع تويتر، إلى أنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين بعد 6 أيام.

وكان حساب المواطن قد أكد أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة)، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق، بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية من (هنا)

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد دائمًا داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يُشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمال دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه إذا انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن، فبإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، من (هنا).