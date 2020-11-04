شكرت القيادة على صدور القرار
رفعت نهاية بنت عبدالله بن عبدالعزيز الخنين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله– بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيتها إلى وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.
وأعربت عن فخرها واعتزازها بهذه الثقة، مؤكدةً أنها ستكون –بعون الله– حافزًا لها على بذل مزيد من العمل والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن والعملية التعليمية.
كما عبرت عن شكرها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته ودعمه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترقيتها إلى مستشار.. «الخنين» تتعهد بتعزيز العملية التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.