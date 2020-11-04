بعد ترقيتها إلى مستشار.. «الخنين» تتعهد بتعزيز العملية التعليمية

رفعت نهاية بنت عبدالله بن عبدالعزيز الخنين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله– بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيتها إلى وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بهذه الثقة، مؤكدةً أنها ستكون –بعون الله– حافزًا لها على بذل مزيد من العمل والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن والعملية التعليمية.

كما عبرت عن شكرها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته ودعمه.