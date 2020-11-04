رحلة طلب الصلح.. وزارة العدل توضح الخطوات وتحدد «مسارين»

حددت وزارة العدل خطوات طلب الصلح، مشيرةً إلى أنها تكون عبر مسارين؛ أحدهما تقديم المستفيد صحيفة دعوى عبر بوابة ناجز ليُحيلها النظام مباشرةً إلى المصالحة بحسب نوع القضية.

وأشارت الوزارة إلى أن المسار الثاني يتمثل في تقديم المستفيد طلبه مباشرةً عبر منصة «تراضي».

وذكرت أن خطوات المسار الأول «محال من المحكمة» هي: يحال الطلب من قبل المحكمة، ويحدد موعد الجلسة برسالة نصية تصل المستفيد، ثم عقد الجلسة. وعند إتمام الصلح تصدر وثيقة صلح (سند تنفيذي)، وإذا تعذر الصلح تُحدد جلسة في المحكمة المختصة.

كما أوضحت أن خطوات المسار الثاني «التقديم المباشر عبر منصة تراضي» فهي إنشاء طلب، ثم تحديد موعد، وأخيرًا عقد الجلسة؛ فإذا تم الصلح تصدر وثيقة صلح «سند تنفيذي»، وإذا تعذر تنتهي رحلة الطلب.