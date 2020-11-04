بالصور.. الوزير «آل الشيخ» يشارك في الفصول الافتراضية لمنصة «مدرستي»

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، المعلمين وطلابهم في الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير العمليةَ التعليميةَ عن بُعد بثانوية الحسين بن علي في تعليم مكة، كما اطلع على برامج المدرسة لتعزيز نواتج التعلم.

ونشرت وزارة التعليم تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، قالت فيها: «يحدث الآن.. وزير التعليم يتابع العملية التعليمية عن بُعد بثانوية الحسين بن علي في تعليم مكة، ويشارك المعلمين وطلابهم في الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي، ويطلع على برامج المدرسة لتعزيز نواتج التعلم».