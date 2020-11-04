بالصور.. قائد مركبة يوثق تهوره.. و«مرور جدة» يحسم الواقعة

تمكَّن رجال مرور منطقة جدة من ضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي، توثق مخالفته وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنه ستتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

وأورد «المرور» صورًا للمركبة المضبوطة وعلق عليها قائلًا: «مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه حيال المخالفات (الأمنية والمرورية)».

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