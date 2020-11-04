السعودية اليوم / أكثر من 970600 مستفيد من خدمات مراكز تأكد في جدة



جدة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

قدّمت مراكز " تأكد" في جدة خدماتها لـ 970620 مستفيداً ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، أو خالطوا بعض الأشخاص المصابين، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

// انتهى //

13:38ت م

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جدة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسقدّمت مراكز " تأكد" في جدة خدماتها لـ 970620 مستفيداً ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، أو خالطوا بعض الأشخاص المصابين، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //13:38ت م0066

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