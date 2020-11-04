السعودية اليوم / تقنية القطيف تحدد موعد القبول في برنامج الدبلوم "الصباحي والمسائي "للفصل التدريبي الثاني



القطيف 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

حددت الكلية التقنية بمحافظة القطيف الفترة 16 - 7 ربيع الثاني القادم موعداً لاستقبال طلبات المتقدمين لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني 1442هـ ،عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa، فيما سيتم إبلاغ المقبولين برسالة SMS .

وتشمل التخصصات التدريبية في برنامج الدبلوم " الدعم الفني، وإدارة أنظمة الشبكات، والمحاسبة، والإدارة المكتبية " ، أما برنامج البكالوريوس للفترة المسائية فيشمل تخصص الإدارة العامة وحدد موعد التقديم بتاريخ 22 ربيع الأول الجاري .

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13:34ت م

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