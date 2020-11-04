السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس جامعة شقراء



الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف, بمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة شقراء.

وتمنى سموه التوفيق للدكتور السيف فيما كلف به .

// انتهى //

13:27ت م

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