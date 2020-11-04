السعودية اليوم / رئيس الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي 74 لمنظمة "الإنتوساي" الثلاثاء القادم



الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

يرأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري جانب الديوان المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي الـ 74 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، المقرر عقده يوم الثلاثاء 24 ربيع الأول 1442هـ الموافق 10 نوفمبر 2020م، عبر الاتصال المرئي.

ويشارك معالي رئيس الديوان في الاجتماع بصفته النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة (الإنتوساي)، وكذلك رئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.

وسيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات واستعراض التقارير الخاصة باللجان والمنظمات الإقليمية التابعة للإنتوساي.

// انتهى //

13:21ت م

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