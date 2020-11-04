السعودية اليوم / أمانة الشرقية تهيئ مواقف ومنزلقات لذوي الإعاقة في المرافق العامة بالقطيف



الدمام 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بإنشاء وتهيئة مواقف ومنزلقات مخصصة لذوي الإعاقة في الأماكن التي يرتادونها في الواجهات البحرية والمتنزهات والمرافق العامة بمحافظة القطيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، وحرصاً على تسهيل وتيسير حركة ذوي الإعاقة وكبار السن في الاستفادة من المرافق العامة بتوفير مواقف خاصة لسياراتهم.

وتسعى الأمانة إلى تقديم التسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن ضمن المعايير الأساسية لتوفير الخدمة لهم من خلال تهيئة البيئة وتكييفها بشكل يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم للدخول والاستمتاع بمكونات المرافق العامة، وممارسة هوايتهم، وتمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، يكفل لهم المساواة مع بقية أفراد المجتمع.

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13:09ت م

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