السعودية اليوم / أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية تبرم عقداً لإعداد المخطط الإستراتيجي العام لأراضي الوقف



جدة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

أبرمت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة الوقف اليوم، عقد مشروع إعداد مخطط إستراتيجي عام لأراضي الوقف مع إحدى مكاتب الاستشارات الهندسية .

ويأتي ذلك ضمن أولويات أمانة الوقف لضمان الاستغلال الأنسب لأراضي الوقف وتحقيق أعلى عوائد ممكنة .

ويهدف المشروع للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للوقف لبناء الإنسان وتنمية المكان، في إطار الجهود القائمة للوقف لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري .

// انتهى//

13:07ت م

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