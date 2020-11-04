شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدي الشرقية" يعالج 13 ملاحظة بسوق الخضار المركزي والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي الاجتماع امتداداً للجلسة الطارئة التي عقدت مؤخراً بدعوة من رئيس بلدي الشرقية عبدالهادي الشمري، بحضور وكيل الأمين للخدمات، وذلك بعد جولة ميدانية للمجلس البلدي بالسوق المركزي تم خلالها رصد عدد من الملاحظات.
والجدير ذكره ان قرار المجلس تضمن على 13 محوراً سعياً منه لتحسين الاوضاع بالسوق المركزي وتحقيق تطلعات مرتاديه .ومن ابرز محاور القرار تواجد مراقبين ميدانيين بالسوق على مدار الساعة، وفتح دورات المياه، ومراجعة عقود المحلات، وتشديد الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا
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