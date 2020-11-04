شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مواقف ومنزلقات آمنة لذوي الإعاقة في القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، وحرصاً على تسهيل وتيسير حركة ذوي الإعاقة وكبار السن في الاستفادة من المرافق العامة بتوفير مواقف خاصة لسياراتهم.
وتسعى الأمانة إلى تقديم التسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن ضمن المعايير الأساسية لتوفير الخدمة لهم من خلال تهيئة البيئة وتكييفها بشكل يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم للدخول والاستمتاع بمكونات المرافق العامة، وممارسة هوايتهم، وتمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، يكفل لهم المساواة مع بقية أفراد المجتمع.
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