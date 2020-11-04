شكرا لقرائتكم خبر عن الرصد الآلى لمخالفات تجاوز المسارات في الرياض والدمام وجدة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المرور السعودي أنه سيتم البدء في الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك بعد سبعة أيام في (الرياض - الدمام - جدة)

وأوضح المرور السعودي أن ذلك يأتي سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية.